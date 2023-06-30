Подоляк утверждает, что Украина де-факто является членом НАТО благодаря западному оружию

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина де-факто является членом Североатлантического альянса, поскольку она обладает западным вооружением.

Об этом он сказал в интервью изданию inews.

«Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», — заявил Подоляк.

По словам политика, в ходе июльского саммита НАТО союзники намерены обсудить более глубокую интеграцию Украины в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.