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Подоляк утверждает, что Украина де-факто является членом НАТО благодаря западному оружию

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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина де-факто является членом Североатлантического альянса, поскольку она обладает западным вооружением.
Подоляк утверждает, что Украина де-факто является членом НАТО благодаря западному оружию
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Об этом он сказал в интервью изданию inews.

«Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», — заявил Подоляк.

По словам политика, в ходе июльского саммита НАТО союзники намерены обсудить более глубокую интеграцию Украины в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.

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