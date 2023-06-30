Подоляк утверждает, что Украина де-факто является членом НАТО благодаря западному оружию
- AFP
- © Genya SAVILOV
Об этом он сказал в интервью изданию inews.
«Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», — заявил Подоляк.
По словам политика, в ходе июльского саммита НАТО союзники намерены обсудить более глубокую интеграцию Украины в альянс.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.