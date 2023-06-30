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Политолог Дудчак: Зеленскому не по чину шантажировать НАТО

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Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игоря Жовквы о том, что украинский лидер не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, если Киев не получит приглашения к членству.
Политолог Дудчак: Зеленскому не по чину шантажировать НАТО
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Не по чину ему шантажировать НАТО. Позовут — приедет, никуда он не денется. Зеленский должен что-то выдавать, показывать для своего населения, какой он твёрдый и настойчивый», — пояснил Дудчак.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин добавил в беседе с RT, что такое высказывание можно расценить как ультиматум.

«Украина уже испытывает дефицит, Киеву всегда будет мало и оружия, и денег. Украина — это чёрная дыра, и попытка вхождения в НАТО — это будет способ исправить этот дефицит, получить некие гарантии от НАТО, что они в семье, в клане евро-атлантическом. В данный момент Украину в НАТО возьмёт лишь только безумец. Поэтому на Западе находят такие формальные способы: «Мы примем, но потом», — рассказал политолог. 

По мнению научного руководителя Центра этнических и международных исследований, политолога, кандидата исторических наук Антона Бредихина, Зеленский всё равно поедет на саммит, независимо от того, будет ли приглашение к членству в альянсе или нет.

«Сейчас Украина пытается по максимуму в информационном пространстве продемонстрировать свою необходимость НАТО... Но этого приглашения к членству не будет, потому что Украина не соответствует ряду пунктов устава НАТО, при этом есть негативное отношение со стороны ряда членов альянса, которые не поддерживают вступление Украины. Заявили и заявили, а всё равно сам Зеленский приедет и привезёт всю свою свиту туда», — заключил собеседник RT. 

Ранее Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Украина не получит приглашения к членству. 

По словам замглавы офиса Зеленского, заявка Киева на вступление находится «на столах» у участников альянса, а ответ на неё подразумевает «приглашение к членству». 

При этом он подчеркнул, что у Зеленского не будет причин ехать на саммит, если участники альянса «проявят дефицит мужества» и не представят ожидаемого Киевом результата.

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