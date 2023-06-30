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Военная хроника объяснила активное уничтожение десанта ВСУ возле Антоновского моста

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Военная хроника объяснила, почему Вооружённые силы России активно уничтожают десант ВСУ возле Антоновского моста без шансов на развитие успеха украинских военных после высадки.
Военная хроника объяснила активное уничтожение десанта ВСУ возле Антоновского моста
  • РИА Новости

«Во-первых, накопилась критическая масса людей и боекомплекта. Было много раненых, эвакуировать которых было невозможно, а личный состав с правого берега продолжал прибывать», — пишет Военная хроника.

Во-вторых, у украинской армии не было тяжёлых вооружений в указанном районе. Отмечается, что единственную сложность представляла артиллерия, работавшая по позициям ВС России с правого берега.

«В-третьих, как только появились необходимые разведданные, под пролёт моста, где ВСУ оборудовали импровизированный командный пункт, прилетела ракета комплекса 9К720 «Искандер», — отмечается в материале.

В результате этого удара один пролёт моста обрушился, под обломками оказались украинские военные, которые не успели переправиться на левый берег.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные ударили по скоплению ВСУ для зачистки местности у Антоновского моста, 30 украинских военных уничтожены.

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