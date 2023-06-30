Сальдо: ВС России уничтожили 30 бойцов ВСУ ударом по местности у Антоновского моста
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Военнослужащие группировки «Днепр» продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооружённых формирований... 30 боевиков убиты», — написал он в Telegram.
Сальдо уточнил, что удар был нанесён ракетой комплекса «Искандер».
Ещё около десяти бойцов получили ранения.
Ранее авиация Южной группировки войск нанесла удары на трёх направлениях и уничтожила пункты временной дислокации трёх механизированных украинских бригад и бригады теробороны.