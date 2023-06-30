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Сальдо: ВС России уничтожили 30 бойцов ВСУ ударом по местности у Антоновского моста

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Российские военные ударили по скоплению ВСУ для зачистки местности у Антоновского моста, 30 украинских военных уничтожены.
Сальдо: ВС России уничтожили 30 бойцов ВСУ ударом по местности у Антоновского моста
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Военнослужащие группировки «Днепр» продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооружённых формирований... 30 боевиков убиты», — написал он в Telegram.

Сальдо уточнил, что удар был нанесён ракетой комплекса «Искандер».

Ещё около десяти бойцов получили ранения.

Ранее авиация Южной группировки войск нанесла удары на трёх направлениях и уничтожила пункты временной дислокации трёх механизированных украинских бригад и бригады теробороны.

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