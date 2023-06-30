За сутки ВСУ 33 раза обстреляли населённые пункты ДНР

За прошедшие сутки украинская армия 33 раза обстреляла населённые пункты Донецкой Народной Республики.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Яковлевке, Донецке, Макеевке, Еленовке, Петровском, Владимировке.

Отмечается, что сведения о жертвах среди гражданских лиц, а также о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры не поступали.

Ранее в ДНР заявили о двух обстрелах Донецка со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что российская группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ на Луганскую и Донецкую народные республики за минувшие сутки.