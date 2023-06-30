За сутки ВСУ 33 раза обстреляли населённые пункты ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватой, Яковлевке, Донецке, Макеевке, Еленовке, Петровском, Владимировке.
Отмечается, что сведения о жертвах среди гражданских лиц, а также о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры не поступали.
Ранее в ДНР заявили о двух обстрелах Донецка со стороны ВСУ.
Также сообщалось, что российская группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ на Луганскую и Донецкую народные республики за минувшие сутки.