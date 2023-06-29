Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
- AFP
- © SERGEY BOBOK
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
Кроме того, предупреждения действуют в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.
Ранее воздушную тревогу объявляли в четырёх украинских регионах.
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