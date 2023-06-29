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Глава МАГАТЭ заявил, что контрнаступление ВСУ может повлиять на ситуацию на ЗАЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что контрнаступление украинских военных может повлиять на относительно стабильную ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Глава МАГАТЭ заявил, что контрнаступление ВСУ может повлиять на ситуацию на ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Он подчеркнул, что на объекте предприняли меры для удержания и сохранения доступной воды для охлаждения станции.

«Я могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная. Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением Украины», — приводит ТАСС заявление Гросси.

Он добавил, что ЗАЭС расположена посередине передней линии фронта.

«Поэтому я не менее обеспокоен, чем раньше», — подытожил Гросси.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции.

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