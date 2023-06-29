Глава МАГАТЭ заявил, что контрнаступление ВСУ может повлиять на ситуацию на ЗАЭС
- AFP
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Он подчеркнул, что на объекте предприняли меры для удержания и сохранения доступной воды для охлаждения станции.
«Я могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная. Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением Украины», — приводит ТАСС заявление Гросси.
Он добавил, что ЗАЭС расположена посередине передней линии фронта.
«Поэтому я не менее обеспокоен, чем раньше», — подытожил Гросси.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции.