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Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с военными ВСУ при попытке переправки через Днепр

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Вооружённые силы России за последние двое суток потопили шесть лодок украинской армии, на которых более 30 солдат ВСУ пытались переправиться через реку Днепр в Херсонской области.
Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с военными ВСУ при попытке переправки через Днепр
  • РИА Новости

Соответствующие данные привёл врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что боевики ВСУ пытались переправиться через Днепр для последующей высадки у опор Антоновского моста.

Также врио губернатора рассказал, что минувшей ночью российские войска уничтожили загруженную лодку, на которой боевики ВСУ пытались эвакуироваться из-под Антоновского моста на правый берег Днепра.

26 июня Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении украинских военных на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.

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