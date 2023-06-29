Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с военными ВСУ при попытке переправки через Днепр

Вооружённые силы России за последние двое суток потопили шесть лодок украинской армии, на которых более 30 солдат ВСУ пытались переправиться через реку Днепр в Херсонской области.

РИА Новости