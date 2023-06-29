Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с военными ВСУ при попытке переправки через Днепр
- РИА Новости
Соответствующие данные привёл врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что боевики ВСУ пытались переправиться через Днепр для последующей высадки у опор Антоновского моста.
Также врио губернатора рассказал, что минувшей ночью российские войска уничтожили загруженную лодку, на которой боевики ВСУ пытались эвакуироваться из-под Антоновского моста на правый берег Днепра.
26 июня Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении украинских военных на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.