Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении на левом берегу Днепра под Антоновским мостом

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении украинских военных на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.

«Официально сообщаю, что это ложь», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам врио главы региона, отдельные мелкие группы ВСУ в последние три дня пытались несколько раз переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом.

«Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», — заявил Сальдо.

Также он не исключил, что ВСУ будут продолжать посылать своих военных на убой под Антоновский мост.

«Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников», — предупредил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что противоракетная защита гражданской инфраструктуры в Херсонской области усилена после атаки ВСУ на Чонгарский мост.