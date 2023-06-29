Марочко: ВС России ведут круглосуточные оборонительные бои у Артёмовска и Кременной
- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«У нас сейчас самые горячие участки — это Артёмовское направление и район Кременной», — сказал он.
По его словам, украинские террористы, несмотря даже на катастрофические потери, буквально «прут» на российские позиции.
«Наши ребята 24/7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела, и вместе с тем всё равно это не останавливает попыток прорвать нашу линию обороны», — сказал он.
Ранее Марочко заявил об усилении ударных групп ВСУ для наступления на Артёмовск и Соледар.