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Марочко: ВС России ведут круглосуточные оборонительные бои у Артёмовска и Кременной

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России ведут круглосуточные оборонительные бои у Артёмовска (Бахмут) и Кременной, отбивая атаки украинских боевиков.
Марочко: ВС России ведут круглосуточные оборонительные бои у Артёмовска и Кременной
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«У нас сейчас самые горячие участки — это Артёмовское направление и район Кременной», — сказал он.

По его словам, украинские террористы, несмотря даже на катастрофические потери, буквально «прут» на российские позиции.

«Наши ребята 24/7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела, и вместе с тем всё равно это не останавливает попыток прорвать нашу линию обороны», — сказал он.

Ранее Марочко заявил об усилении ударных групп ВСУ для наступления на Артёмовск и Соледар.

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