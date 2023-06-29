Марочко: ВС России ведут круглосуточные оборонительные бои у Артёмовска и Кременной

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России ведут круглосуточные оборонительные бои у Артёмовска (Бахмут) и Кременной, отбивая атаки украинских боевиков.

Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«У нас сейчас самые горячие участки — это Артёмовское направление и район Кременной», — сказал он.

По его словам, украинские террористы, несмотря даже на катастрофические потери, буквально «прут» на российские позиции.

«Наши ребята 24/7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела, и вместе с тем всё равно это не останавливает попыток прорвать нашу линию обороны», — сказал он.

Ранее Марочко заявил об усилении ударных групп ВСУ для наступления на Артёмовск и Соледар.