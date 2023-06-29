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Рогов сообщил о новой атаке боевиков ВСУ в районе Работино в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о новой атаке украинских нацистов в районе Работино в Запорожской области.
Рогов сообщил о новой атаке боевиков ВСУ в районе Работино в Запорожской области
  • Gettyimages.ru

«Сегодня поутру на Ореховском направлении Запорожского фронта нацисты пошли в новое наступление в районе населённого пункта Работино», — написал он в своём Telegram.

По его словам, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по российским позициям в формате «карусели». Работает артиллерия.

Рогов отметил, что ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование украинских боевиков усилило ударные группы для наступления на Артёмовск (Бахмут) и Соледар в ДНР.

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