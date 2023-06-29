Пленный украинский боевик рассказал об «ураганном огне» артиллерии по ВСУ под Горловкой

Взятый в плен военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кравец заявил, что украинские боевики не могут продвинуться под Горловкой из-за «ураганного огня» артиллерии ВС России.

По его словам, ВСУ несут большие потери на данном участке фронта и не имеют возможности продвигаться.

«Нас много раз выводили на доукомплектацию, когда оставалось около 20 человек и меньше... Слишком плотно работает по нам артиллерия. 4-я и 6-я рота там и остались, наша держится за счёт доукомплектаций», — сказал он ТАСС.

Как отметил Кравец, он сам попал в плен вместе с сослуживцами в районе Дзержинска около Горловки. Его командир с позывным Сармат утром приказал выдвигаться на позиции, где уже погибли боевики из двух рот.

«Угрожал расстрелять в случае отказа. Когда вышли на позиции, по нам начался ураганный артиллерийский, миномётный обстрел», — рассказал пленный.

Он отметил, что находящиеся с ним пытались выйти на связь с командованием для получения приказов, при этом прятаться им было негде и они погибали один за другим.

«По рации никто не отвечал, нас там просто бросили. В итоге сдались в плен», — добавил мужчина.

Ранее пленный боевик ВСУ Виктор Поплавски рассказал о проблемах с эвакуацией убитых и раненых.