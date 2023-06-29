Пленный украинский боевик рассказал об «ураганном огне» артиллерии по ВСУ под Горловкой
По его словам, ВСУ несут большие потери на данном участке фронта и не имеют возможности продвигаться.
«Нас много раз выводили на доукомплектацию, когда оставалось около 20 человек и меньше... Слишком плотно работает по нам артиллерия. 4-я и 6-я рота там и остались, наша держится за счёт доукомплектаций», — сказал он ТАСС.
Как отметил Кравец, он сам попал в плен вместе с сослуживцами в районе Дзержинска около Горловки. Его командир с позывным Сармат утром приказал выдвигаться на позиции, где уже погибли боевики из двух рот.
«Угрожал расстрелять в случае отказа. Когда вышли на позиции, по нам начался ураганный артиллерийский, миномётный обстрел», — рассказал пленный.
Он отметил, что находящиеся с ним пытались выйти на связь с командованием для получения приказов, при этом прятаться им было негде и они погибали один за другим.
«По рации никто не отвечал, нас там просто бросили. В итоге сдались в плен», — добавил мужчина.
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