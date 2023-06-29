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Прокуратура Казахстана: запрос России будет иметь приоритет над США в деле Кислицина

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Экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед запросом со стороны США в деле сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, заявил замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов.

«Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной», — цитирует РИА Новости Байжанова.

По его словам, Казахстану необходимо убедиться, что все инкриминируемые Кислицину действия достаточно серьёзные.

Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.

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