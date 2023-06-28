Генконсульство России просит Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в США

Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США.

Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России Евгений Бобров.

«От генерального консульства России была направлена нота в Министерство иностранных дел Казахстана», — сказал он.

Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.

F.A.C.C.T. — бывшая компания Group IB, которая весной 2023 года продала свой российский бизнес местному менеджменту.