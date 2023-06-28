Лавров: невозможно отказаться от поставленных задач СВО на Украине
Текст интервью Лаврова опубликован на сайте МИД России.
По его словам, президент России Владимир Путин за последние дни несколько раз выступал с развёрнутыми оценками нынешней ситуации.
Лавров напомнил, что, как подчеркнул Путин, преодолев попытку мятежа, Россия нисколько не поступилась целями СВО и не потеряла какие-либо позиции на поле боя.
«Невозможно от этого отказаться — от задач, которые были поставлены», — сказал министр.
В мае Лавров заявил, что российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьёй Устава ООН.