Лавров: невозможно отказаться от поставленных задач СВО на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что невозможно отказаться от поставленных задач СВО на Украине.

Текст интервью Лаврова опубликован на сайте МИД России.

По его словам, президент России Владимир Путин за последние дни несколько раз выступал с развёрнутыми оценками нынешней ситуации.

Лавров напомнил, что, как подчеркнул Путин, преодолев попытку мятежа, Россия нисколько не поступилась целями СВО и не потеряла какие-либо позиции на поле боя.

«Невозможно от этого отказаться — от задач, которые были поставлены», — сказал министр.

В мае Лавров заявил, что российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьёй Устава ООН.