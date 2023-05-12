Лавров: СВО на Украине проводится в соответствии со статьёй Устава ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьёй Устава ООН.

«Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чём своевременно был уведомлён Совет Безопасности ООН», — сказал министр, выступая в онлайн-режиме на Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.

По его словам, российская сторона добьётся демилитаризации и денацификации Украины. Патрушев добавил, что будет обеспечена территориальная целостность России и безопасность её населения.