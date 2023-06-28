Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Литвы за преступления против мигрантов

Генпрокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении государственных должностных лиц Литвы по статье о преступлениях против безопасности человечества.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Дело возбуждено в связи с незаконной депортацией, а также совершением актов жестокости в отношении иностранных мигрантов.

По материалам дела, в период с 4 августа 2021 года по настоящее время литовские власти умышленно и заведомо незаконно воспрепятствовали иностранным мигрантам реализовать их права беженцев в нарушение международных договоров.

В результате погибли не менее десяти мигрантов.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту обнаружения тела мигранта в приграничной с Литвой территории.