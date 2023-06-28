Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против Литвы за преступления против мигрантов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Дело возбуждено в связи с незаконной депортацией, а также совершением актов жестокости в отношении иностранных мигрантов.
По материалам дела, в период с 4 августа 2021 года по настоящее время литовские власти умышленно и заведомо незаконно воспрепятствовали иностранным мигрантам реализовать их права беженцев в нарушение международных договоров.
В результате погибли не менее десяти мигрантов.
В ноябре 2021 года сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту обнаружения тела мигранта в приграничной с Литвой территории.