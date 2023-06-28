Член ОП Данюк: Украине важно найти отмазку из-за провала с контрнаступлением

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.

«Для Украины сейчас важно найти отмазку, почему, несмотря на помощь, которую оказали Украине, у них ничего не получается с контрнаступлением. Сначала они говорили, что им нужны танки, потом, что ракеты дальности от 300 км. Сейчас говорят: «Дайте F-16, и мы точно сможем продемонстрировать результаты», — считает Данюк.

Он также добавил, что Украина — «это чёрная дыра, которая засасывает помощь, боеприпасы, технику».

«Заставляет Запад работать на них, но при этом никаких результатов не даёт. На мой взгляд, это некая попытка переложить свои неудачи на плечи тех, кто является спонсором нацистского режима на Украине», — заключил эксперт.

Ранее Резников заявил, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы ещё впереди.