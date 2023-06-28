СЦКК ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Донецку

ВС Украины выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ... 06:40 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район). Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска.

Кроме того, ВСУ ударили по городу Приморску в Запорожской области.