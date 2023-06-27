Военная хроника: украинским войскам для форсирования Днепра нужна тяжёлая техника
- AP
- © Iryna Rybakova
«Доставить её по Антоновскому мосту невозможно: он уничтожен. Доставить технику через наведение переправы невероятно тяжело», — говорится в разборе.
Отмечается, что ВСУ пока не перебрасывают комплексы ПВО на правый берег Днепра, поскольку переброска будет обнаружена и уничтожена.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении украинских военных на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.