Военная хроника: украинским войскам для форсирования Днепра нужна тяжёлая техника

Военная хроника сообщила, что украинским войскам для прорыва и формирования Днепра необходима тяжёлая техника.

«Доставить её по Антоновскому мосту невозможно: он уничтожен. Доставить технику через наведение переправы невероятно тяжело», — говорится в разборе.

Отмечается, что ВСУ пока не перебрасывают комплексы ПВО на правый берег Днепра, поскольку переброска будет обнаружена и уничтожена.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении украинских военных на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.