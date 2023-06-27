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Военная хроника: украинским войскам для форсирования Днепра нужна тяжёлая техника

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Военная хроника сообщила, что украинским войскам для прорыва и формирования Днепра необходима тяжёлая техника.
Военная хроника: украинским войскам для форсирования Днепра нужна тяжёлая техника
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Доставить её по Антоновскому мосту невозможно: он уничтожен. Доставить технику через наведение переправы невероятно тяжело», — говорится в разборе.

Отмечается, что ВСУ пока не перебрасывают комплексы ПВО на правый берег Днепра, поскольку переброска будет обнаружена и уничтожена.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении украинских военных на левом берегу Днепра под Антоновским мостом.

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