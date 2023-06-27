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На Украине арестовали имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко

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Киевская областная прокуратура сообщила о судебном аресте земельных участков и охотничьего хозяйства, принадлежащих Оксане Марченко — супруге политика Виктора Медведчука.
На Украине арестовали имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко
  • РИА Новости

«Судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс — базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что конечным бенефициарным владельцем этих участков на общую сумму около $8,2 млн является супруга лидера ОПЗЖ Оксана Марченко.

В марте Служба безопасности Украины арестовала активы супруги украинского оппозиционера Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму около $12 млн.

На Украине Марченко объявили в розыск.

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