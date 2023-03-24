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СБУ арестовала активы жены Медведчука Оксаны Марченко на сумму около $12 млн

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Служба безопасности Украины арестовала активы супруги украинского оппозиционера Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму около $12 млн.
СБУ арестовала активы жены Медведчука Оксаны Марченко на сумму около $12 млн
  • РИА Новости

«Арестованы «скрытые» активы супруги Медведчука более чем на 440 млн гривен ($11,9 млн)», — говорится в сообщении.

Так, по данным украинских спецслужб, были арестованы 6,8% акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени А. М. Кузьмина в Запорожье. По версии СБУ, Марченко владела акциями завода через офшорные компании.

Ранее появилась информация о предъявлении обвинений супруге Медведчука Оксане Марченко. Речь идёт о ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

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