ЕБРР и ЕК выделят Молдавии €43 млн на ремонт железной дороги для транзита грузов с Украины
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Об этом сообщила министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Лилия Дабижа в эфире радиопередачи «360 градусов».
Как пишет radiomoldova.md, речь идёт о ремонте 128 км дорог на участке Вэлчинец — Окница — Белцы — Унгены — Кишинёв — Каинары.
Сумма состоит из €23 млн, выданных в кредит, а также из грантовых €20 млн.
Ранее мэр Кишинёва Ион Чебан запросил у правительства отчёт о расходовании €1 млрд, выделенного западными странами для помощи во время кризиса беженцев в Молдавии.