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ЕБРР и ЕК выделят Молдавии €43 млн на ремонт железной дороги для транзита грузов с Украины

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Молдавия получит €43 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейской комиссии (ЕК) на восстановление железнодорожного транзита грузов с Украины в страны ЕС.
ЕБРР и ЕК выделят Молдавии €43 млн на ремонт железной дороги для транзита грузов с Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщила министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Лилия Дабижа в эфире радиопередачи «360 градусов».

Как пишет radiomoldova.md, речь идёт о ремонте 128 км дорог на участке Вэлчинец — Окница — Белцы — Унгены — Кишинёв — Каинары.

Сумма состоит из €23 млн, выданных в кредит, а также из грантовых €20 млн.

Ранее мэр Кишинёва Ион Чебан запросил у правительства отчёт о расходовании €1 млрд, выделенного западными странами для помощи во время кризиса беженцев в Молдавии.

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