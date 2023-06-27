УВКПЧ ООН: десятки задержанных подверглись пыткам в скрытых украинских изоляторах

Более 40 заключённых в тюрьмах Украины рассказали ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в украинских секретных центрах содержания под стражей. Об этом говорится в отчёте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) всемирной организации.

AFP

© Ludovic MARIN