УВКПЧ ООН: десятки задержанных подверглись пыткам в скрытых украинских изоляторах
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«Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 (34 мужчины и девять женщин) предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении», — приводит текст документа РИА Новости.
Отмечается, что жестокому обращению задержанные подвергались со стороны сотрудников правоохранительных органов, военных и надзирателей.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возбуждении 32 уголовных дел по факту пыток российских военнопленных на Украине.