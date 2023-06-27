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УВКПЧ ООН: десятки задержанных подверглись пыткам в скрытых украинских изоляторах

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Более 40 заключённых в тюрьмах Украины рассказали ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в украинских секретных центрах содержания под стражей. Об этом говорится в отчёте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) всемирной организации.
УВКПЧ ООН: десятки задержанных подверглись пыткам в скрытых украинских изоляторах
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 (34 мужчины и девять женщин) предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении», — приводит текст документа РИА Новости.

Отмечается, что жестокому обращению задержанные подвергались со стороны сотрудников правоохранительных органов, военных и надзирателей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возбуждении 32 уголовных дел по факту пыток российских военнопленных на Украине.

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