Москалькова: возбуждено 32 уголовных дела о пытках российских военнопленных на Украине
- AP
«По нашим материалам возбуждено 32 уголовных дела по факту жестокого обращения и пыток российских военнослужащих, попавших в плен на Украине», — приводит текст доклада о работе омбудсмена за 2022 год РИА Новости.
Также уточняется, что в результате совместной работы российских ведомств с украинской стороной удалось вернуть на территорию России 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины.
Ранее Москалькова заявила, что за три месяца 2023 года ей поступило в два раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года.