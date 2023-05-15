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Москалькова: возбуждено 32 уголовных дела о пытках российских военнопленных на Украине

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возбуждении 32 уголовных дел по факту пыток российских военнопленных на Украине.
Москалькова: возбуждено 32 уголовных дела о пытках российских военнопленных на Украине
  • AP

«По нашим материалам возбуждено 32 уголовных дела по факту жестокого обращения и пыток российских военнослужащих, попавших в плен на Украине», — приводит текст доклада о работе омбудсмена за 2022 год РИА Новости.

Также уточняется, что в результате совместной работы российских ведомств с украинской стороной удалось вернуть на территорию России 168 гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины.

Ранее Москалькова заявила, что за три месяца 2023 года ей поступило в два раза больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года.

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