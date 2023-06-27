Лукашенко: Запад мгновенно воспользовался бы смутой в Белоруссии или России
- AFP
- © Natalia KOLESNIKOVA
Его заявление приводит БЕЛТА.
«Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — сказал лидер Белоруссии.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытка раскачать российское общество и разжечь гражданскую войну в стране провалилась.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.