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Лукашенко: Запад мгновенно воспользовался бы смутой в Белоруссии или России

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Запад мгновенно воспользовался бы смутой в Белоруссии или России.
Лукашенко: Запад мгновенно воспользовался бы смутой в Белоруссии или России
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

Его заявление приводит БЕЛТА.

«Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — сказал лидер Белоруссии.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытка раскачать российское общество и разжечь гражданскую войну в стране провалилась.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

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