Лукашенко: Запад мгновенно воспользовался бы смутой в Белоруссии или России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Запад мгновенно воспользовался бы смутой в Белоруссии или России.

Его заявление приводит БЕЛТА.

«Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — сказал лидер Белоруссии.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытка раскачать российское общество и разжечь гражданскую войну в стране провалилась.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.