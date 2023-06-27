Лукашенко заявил, что Минск обладает техническими возможностями для противостояния Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на наличие у Минска технических возможностей для противостояния западным странам.

Слова белорусского лидера приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия должна быть сильнее нависшей со стороны Запада угрозы.

«Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.