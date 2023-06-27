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Лукашенко заявил, что Минск обладает техническими возможностями для противостояния Западу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на наличие у Минска технических возможностей для противостояния западным странам.
Лукашенко заявил, что Минск обладает техническими возможностями для противостояния Западу
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Слова белорусского лидера приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия должна быть сильнее нависшей со стороны Запада угрозы.

«Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.

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