Лукашенко заявил, что Минск обладает техническими возможностями для противостояния Западу
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Слова белорусского лидера приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».
Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия должна быть сильнее нависшей со стороны Запада угрозы.
«Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем», — отметил он.
Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.