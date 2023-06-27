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Лукашенко заявил о желании белорусской оппозиции устроить мятеж на фоне событий в России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция на фоне событий в России уже готова была реализовать сценарий своего вооружённого мятежа.
Лукашенко заявил о желании белорусской оппозиции устроить мятеж на фоне событий в России
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошёл. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий вооружённого мятежа: надо же отчитываться», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.

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