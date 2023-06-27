Президент Белоруссии Лукашенко: жизнь без войны — результат кропотливой ежедневной работы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жизнь без войны — это результат ежедневной работы.

Его слова приводит БЕЛТА.

«Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но мы с вами, как люди военные, хорошо знаем, что жизнь без войны — это результат кропотливой ежедневной работы», — заявил Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

По его словам, она не всегда видна, но требует колоссальных усилий, порой — риска для жизни.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну. Он отметил, что политики в западных странах сегодня говорят об этом открыто.