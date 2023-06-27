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Марочко: боевики ВСУ оставляют свои позиции под Купянском из-за продвижения сил России

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ оставляют свои позиции под Купянском из-за продвижения сил России.
Марочко: боевики ВСУ оставляют свои позиции под Купянском из-за продвижения сил России
  • Gettyimages.ru

«Ввиду успехов наших войск северо-восточнее населённого пункта Купянск, а также потерь вооружённых формирований Украины на юго-востоке от этого населённого пункта, противник оттягивает свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — рассказал он ТАСС.

По его словам, командование боевиков пытается усилить свои позиции на второй линии обороны, подключив к работе батальоны территориальной обороны.

26 июня боец Западного военного округа ВС России с позывным Ленинград заявил, что ВСУ в течение недели пытаются прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта.

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