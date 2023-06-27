Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
Об этом пишет ТАСС.
«Вооружённые формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населённого пункта Соледар», — отметил он.
Марочко уточнил, что при детонации выделяется едкий дым, вызывающий жжение кожного покрова. Кроме того, при его вдыхании люди теряют сознание.
12 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области не подтверждаются данные о применении украинскими военными химоружия на Ореховском направлении.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщал, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.