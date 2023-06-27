Рогов: ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области.

Об этом пишет ТАСС.

«Подразделения из основного стратегического резерва (ВСУ. — RT), подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на пологовском направлении», — пояснил он.

По словам Рогова, ранее силы стратегического резерва ВС Украины были сосредоточены в Запорожье и Днепре (ранее — Днепропетровск).

Данная ситуация может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления украинской армии, добавил он.

Ранее Рогов заявил, что обстановка на Ореховском направлении Запорожской области остаётся стабильно напряжённой.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие укрепрайона «Зверинец» на Марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление.