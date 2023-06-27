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Рогов: обстановка на Ореховском направлении остаётся стабильно напряжённой

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка на Ореховском направлении Запорожской области остаётся стабильно напряжённой.

«Противник совершает безуспешные попытки атак малыми группами. Обстановка остаётся стабильно-напряжённой», — написал он в Telegram.

По его словам, в районе населённого пункта Мирное пресечена деятельность украинской ДРГ.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие укрепрайона «Зверинец» на Марьинском направлении позволяет российским военным развивать наступление.

25 июня Рогов заявил о напряжённой, но контролируемой обстановке на Запорожском направлении.

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