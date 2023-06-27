СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра

ВС Украины выпустили десять снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:40 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сказано в сообщении.

Кроме того, ВСУ выпустили по Донецку (Киевский район) пять снарядов в 22:55.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о ранении нескольких сотрудников ветслужбы в зоне затопления в Херсонской области.