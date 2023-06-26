Несколько сотрудников ветслужбы были ранены в Херсонской области
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«Осколочные ранения получили несколько сотрудников ветеринарной службы, двое попали под обстрел», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Уточняется, что работу специалистов саботирует украинская сторона — они вынуждены проводить манипуляции с животными под пулями.
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев ранее в эфире Первого канала заявил, что тысячи животных погибли из-за затопления Нижнеднепровского природного парка на фоне подрыва дамбы Каховской ГЭС.