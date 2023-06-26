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Несколько сотрудников ветслужбы были ранены в Херсонской области

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В Россельхознадзоре сообщили о ранении нескольких сотрудников ветслужбы в зоне затопления в Херсонской области.
Несколько сотрудников ветслужбы были ранены в Херсонской области
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Осколочные ранения получили несколько сотрудников ветеринарной службы, двое попали под обстрел», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что работу специалистов саботирует украинская сторона — они вынуждены проводить манипуляции с животными под пулями.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев ранее в эфире Первого канала заявил, что тысячи животных погибли из-за затопления Нижнеднепровского природного парка на фоне подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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