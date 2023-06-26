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ВС России в ДНР уничтожили до 195 боевиков ВСУ в районе населённого пункта Спорное

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В Минобороны России заявили, что российские войска в районе населённого пункта Спорное в Донецкой Народной Республике уничтожили до 195 украинских боевиков.

«На Донецком направлении в районе населённого пункта Спорное... в ходе боёв потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим российские войска уничтожили две боевые машины пехоты боевиков, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры штурма российскими бойцами опорника боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

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