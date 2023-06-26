Марочко заявил об активизации работы диверсантов ВСУ на Сватовско-Кременском направлении
- AP
- © Efrem Lukatsky
«По сравнению с предыдущим отчётным периодом на Сватовско-Кременском участке отмечается четырёхкратное увеличение действий ДРГ противника», — цитирует его ТАСС.
По его словам, активизация диверсантов связана с попытками украинских войск пойти в контрнаступление и прорвать оборону сил России на этом участке фронта.
Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела своих сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.