Глава Минобороны России Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Западной группировкой войск генерал-полковника Евгения Никифорова.

Никифоров доложил министру об обстановке на линии фронта и о выполнении боевых задач, а также о формировании и боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для Западной группировки войск.

Как сообщает Минобороны России, Шойгу провёл совещание с командованием, в ходе которого отметил эффективность выявления противника на тактических направлениях в зоне ответственности группировки.

Ранее стало известно, что российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 10-й горно-штурмовой бригады.

Кроме того, разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки Вооружённых сил России заявил, что ВСУ не ведут наступательных действий в направлении Артёмовска — украинские войска заняли оборону.