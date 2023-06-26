Марочко: группировка войск «Юг» за неделю отбила более 50 атак на Луганском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что группировка войск «Юг» за неделю отбила более 50 атак украинских боевиков на Луганском направлении.

«В течение минувшей недели Вооружёнными силами Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидированы порядка 2,6 тыс. украинских боевиков и наёмников», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что войска группировки за неделю пресекли действия 33 украинских диверсионно-разведывательных групп, при этом ещё почти взвод солдат ВСУ добровольно сдался в плен.

Бойцами «Юга» были ликвидированы более 70 единиц автомобильной техники, а также 80 боевых бронированных машин и 34 буксируемые и самоходные артиллерийские системы.

Ранее российские войска ударили по украинской пехоте из «Солнцепёка» в районе Артёмовска.

Удары пришлись по противнику в окрестностях Раздоловки и Богдановки. В районе Константиновки по ВСУ был нанесён ракетный удар из «Торнадо-С».