Зеленский сообщил о «позитивном и вдохновляющем разговоре» с Байденом
«Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России… Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — написал он в Telegram.
Также Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию в России с польским лидером Анджеем Дудой.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о попытке мятежа в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Provence заявил, что попытка мятежа в России оправдывает поддержку Западом киевского режима.