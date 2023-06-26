Зеленский сообщил о «позитивном и вдохновляющем разговоре» с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл «позитивный и вдохновляющий разговор» с американским коллегой Джо Байденом о событиях в России.

«Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России… Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — написал он в Telegram.

Также Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию в России с польским лидером Анджеем Дудой.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш высказался о попытке мятежа в России.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Provence заявил, что попытка мятежа в России оправдывает поддержку Западом киевского режима.