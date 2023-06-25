Мэр Донецка Кулемзин подтвердил гибель мирного жителя из-за обстрела ВСУ
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«Вражеский снаряд оборвал жизнь парня 2005 года рождения в Киевском районе по улице Тренёва», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Ранее украинские террористы обстреляли центр Донецка из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Сообщалось, что один человек погиб в ходе обстрела со стороны ВС Украины центра Донецка.
Также стало известно, что число пострадавших от обстрела Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек.