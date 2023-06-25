Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мэр Донецка Кулемзин подтвердил гибель мирного жителя из-за обстрела ВСУ

Короткая ссылка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель мирного жителя из-за обстрела украинских военных.
Мэр Донецка Кулемзин подтвердил гибель мирного жителя из-за обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Вражеский снаряд оборвал жизнь парня 2005 года рождения в Киевском районе по улице Тренёва», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее украинские террористы обстреляли центр Донецка из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Сообщалось, что один человек погиб в ходе обстрела со стороны ВС Украины центра Донецка.

Также стало известно, что число пострадавших от обстрела Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить