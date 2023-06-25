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СЦКК: число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек

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Число пострадавших от обстрела Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек.
СЦКК: число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка ВСУ выросло до пяти человек
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения получили пять гражданских лиц: парень 2005 года рождения, мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что в результате обстрела ВСУ города в 13:20 ранение получила женщина 1956 года рождения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина получила ранение в результате обстрела центра города со стороны ВС Украины.

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