Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле центра города женщина получила ранение
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина получила ранение в результате обстрела центра города со стороны ВС Украины.
- Gettyimages.ru
«В результате обстрела Киевского района по улице Океанской получила ранение женщина 1956 года рождения», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в ходе обстрела со стороны ВС Украины центра Донецка.
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