Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле центра города женщина получила ранение

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина получила ранение в результате обстрела центра города со стороны ВС Украины.

«В результате обстрела Киевского района по улице Океанской получила ранение женщина 1956 года рождения», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ходе обстрела со стороны ВС Украины центра Донецка.