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Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк.
Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк
  • Gettyimages.ru

«16:25 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм» — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли Владимировку, Донецк, Макеевку и Горловку.

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