Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Владимировку, Донецк, Макеевку и Горловку
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Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 — населённый пункт Елизаветовка — населённый пункт Владимировка. Выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.
Кроме того, ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и три снаряда по населённому пункту Макеевка (Червоногвардейский район).
Украинские военные также выпустили пять мин калибром 120 мм по населённому пункту Горловка (Никитовский район).
23 июня в результате обстрела участка автодороги в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины погиб один человек.