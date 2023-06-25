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Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Владимировку, Донецк, Макеевку и Горловку

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ВС Украины обстреляли Владимировку, Донецк, Макеевку и Горловку.
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Владимировку, Донецк, Макеевку и Горловку
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 — населённый пункт Елизаветовка — населённый пункт Владимировка. Выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и три снаряда по населённому пункту Макеевка (Червоногвардейский район).

Украинские военные также выпустили пять мин калибром 120 мм по населённому пункту Горловка (Никитовский район).

23 июня в результате обстрела участка автодороги в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины погиб один человек.

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