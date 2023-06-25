Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минэнерго Молдавии заявило о способности страны стать важным транзитным газовым коридором

Короткая ссылка
Благодаря доступу к новому маршруту транспортировки природного газа на территорию Украины Молдавия сможет стать важным транзитным коридором в Европе.
Минэнерго Молдавии заявило о способности страны стать важным транзитным газовым коридором
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.

В ведомстве отметили, что регулирующий орган в сфере энергетики начал процедуру утверждения ещё одного маршрута транспортировки природного газа.

«Благодаря этому маршруту наша страна имеет возможность стать важным транзитным коридором», — говорится в сообщении Минэнерго Молдавии в соцсетях.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на интервью с украинским министром энергетики Германом Галущенко сообщало, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом».

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перспективы рынка газа в Европе напрямую зависят от погоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить