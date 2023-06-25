Минэнерго Молдавии заявило о способности страны стать важным транзитным газовым коридором
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.
В ведомстве отметили, что регулирующий орган в сфере энергетики начал процедуру утверждения ещё одного маршрута транспортировки природного газа.
«Благодаря этому маршруту наша страна имеет возможность стать важным транзитным коридором», — говорится в сообщении Минэнерго Молдавии в соцсетях.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на интервью с украинским министром энергетики Германом Галущенко сообщало, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом».
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перспективы рынка газа в Европе напрямую зависят от погоды.