Минэнерго Молдавии заявило о способности страны стать важным транзитным газовым коридором

Благодаря доступу к новому маршруту транспортировки природного газа на территорию Украины Молдавия сможет стать важным транзитным коридором в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны.

В ведомстве отметили, что регулирующий орган в сфере энергетики начал процедуру утверждения ещё одного маршрута транспортировки природного газа.

«Благодаря этому маршруту наша страна имеет возможность стать важным транзитным коридором», — говорится в сообщении Минэнерго Молдавии в соцсетях.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на интервью с украинским министром энергетики Германом Галущенко сообщало, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину к концу следующего года, когда истечёт срок действия контракта Киева с «Газпромом».

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перспективы рынка газа в Европе напрямую зависят от погоды.