ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе Макаровки», — цитирует РИА Новости Чехова.
По его словам, противник отступил, понеся потери.
Он отметил, что на Запорожском направлении была отбита атака ВСУ в районе Ровнополя.
Власти Херсонской области ранее заявили о стабильной ситуации на фронте, при этом добавили, что меры безопасности в регионе усилены.