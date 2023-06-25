ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российская армия отразила атаки украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе Макаровки», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, противник отступил, понеся потери.

Он отметил, что на Запорожском направлении была отбита атака ВСУ в районе Ровнополя.

Власти Херсонской области ранее заявили о стабильной ситуации на фронте, при этом добавили, что меры безопасности в регионе усилены.