В Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте
- РИА Новости
«По информации штаба группировки войск «Днепр» и штаба территориальной обороны Херсонской области, ситуация на фронте стабильная и находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации», — цитирует заявление городской администрации РИА Новости.
Отмечается, что меры безопасности в Херсонской области усилены, включая силы противовоздушной обороны.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что ситуация в регионе под контролем, меры безопасности будут усилены.