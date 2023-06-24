В Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте

Власти Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте, при этом добавили, что меры безопасности в регионе усилены.

РИА Новости

«По информации штаба группировки войск «Днепр» и штаба территориальной обороны Херсонской области, ситуация на фронте стабильная и находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации», — цитирует заявление городской администрации РИА Новости. Отмечается, что меры безопасности в Херсонской области усилены, включая силы противовоздушной обороны. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что ситуация в регионе под контролем, меры безопасности будут усилены.