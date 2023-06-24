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В Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте

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Власти Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте, при этом добавили, что меры безопасности в регионе усилены.
В Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте
  • РИА Новости

«По информации штаба группировки войск «Днепр» и штаба территориальной обороны Херсонской области, ситуация на фронте стабильная и находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации», — цитирует заявление городской администрации РИА Новости.

Отмечается, что меры безопасности в Херсонской области усилены, включая силы противовоздушной обороны.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что ситуация в регионе под контролем, меры безопасности будут усилены.

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