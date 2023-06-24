Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушилина, он заехал в несколько подразделений, чтобы убедиться в высоком боевом духе российских военных и чётком выполнении задач Верховного главнокомандующего.

«На отдельных участках фронта — позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперёд», — сообщил он.

Ранее Пушилин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР ВС России отражают атаки.