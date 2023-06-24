Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР.
Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушилина, он заехал в несколько подразделений, чтобы убедиться в высоком боевом духе российских военных и чётком выполнении задач Верховного главнокомандующего.

«На отдельных участках фронта — позиционное противостояние, на отдельных наблюдается наше продвижение вперёд», — сообщил он.

Ранее Пушилин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР ВС России отражают атаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить