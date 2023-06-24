Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пушилин: по всей линии соприкосновения в ДНР ВС России отражают атаки

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР ВС России отражают атаки противника.
Пушилин: по всей линии соприкосновения в ДНР ВС России отражают атаки
  • РИА Новости

Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram.

«По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы Вооружённых сил Российской Федерации на своих местах, отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперёд, где это возможно», — заявил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили более 130 боевиков ВСУ и пять танков на Южно-Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить