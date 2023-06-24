Пушилин: по всей линии соприкосновения в ДНР ВС России отражают атаки
- РИА Новости
Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram.
«По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы Вооружённых сил Российской Федерации на своих местах, отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперёд, где это возможно», — заявил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили более 130 боевиков ВСУ и пять танков на Южно-Донецком направлении.